Stiri pe aceeasi tema

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. Este impodobit bradul, copiii si adultii colinda, primesc daruri, iar inainte de Craciun este bine sa tii post ca sa ai sanatate si noroc, scrie news.ro.Nasterea lui Iisus a inceput sa fie sarbatorita din secolul al…

- Este vorba despre Alexandru Petruta Razvan din Cluj-Napoca, in varsta de 35 de ani, care s-a filmat din proprie inițiativa, live, urmarit fiind de mulți alți pasionați de jocuri de noroc ce au savurat alaturi de el momentele victoriei. Caștigurile - cele mai mari de pana acum la cazino online in…

- In credinta populara Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara caldura si fara lumina. Sf Nicolae 2019. De ce este bine…

- In acest sfarșit de saptamana, situația nu va sta prea roz pentru majoritetea nativilor. Aceștia vor trece prin perioade destul de dificile. Printre cei mai ghinioniști se numara Bivolii și Șerpii.

- A inceput postul Craciunului, dar asta nu inseamna ca a disparut pofta de dulce. Calugarii de la manastirea Sihastria Putnei, din judetul Suceava, au publicat reteta unei delicioase prajituri de post, care se prepara repede.

- CFR Cluj a invins, scor 1-0, pe Rennes, intr-un meci disputat, joi seara, pe arena ”dr. Constantin Radulescu” in cadrul grupei E din Liga Europa. A fost al treilea succes al feroviarilor din patru meciuri disputate in grupa, victorie cu care CFR Cluj este foarte aproape de calificarea in primavara europeana.…

- La Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Brașov, scandalurile se țin lanț. Pornind de la organizarea concursului de manager, pana la unele licitații care au fost contestate nu doar in instanța de contencios administrativ, ci au fost depuse plangeri penale pentru abuzuri in funcție. De data aceasta,…

- HOROSCOP BERBEC - Berbecii sunt vizați direct de semnul eficienței. Sapamana debuteaza pentru ei cu promisiunea unor rezultate importante.In zilele de marți și miercuri iau decizii vitale prin care se impun ca autoritate, avand scopuri clare, atat financiar cat și managerial. HOROSCOP TAUR - Taurii…