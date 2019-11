Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ultimele atenționari emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, de vreme rea la nivelul intregii țari, drumarii fac apel la participanții la trafic sa circule cu atenție și sa respecte restricțiile impuse pe sectoarele de drumuri naționale și autostrazi, acolo unde este…

- O sportiva care participa, sambata, la Maratonul Piatra Craiului a murit dupa ce a cazut intr-o rapa. Și un barbat a fost ranit grav, avand ambele picioare fracturate.Potrivit reprezentanților ISU Argeș, mai multe echipaje au mers in zona Dambovicioara, la Maratonul Piatra Craiului, pentru…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care prin care Holcim Romania SA preia Somaco Grup Prefabricate SRL.Holcim Romania S.A., parte a grupului LafargeHolcim, este specializata in producerea cimentului si betoanelor. Grupul LafargeHolcim este activ in peste 70 de tari, in principal in domeniul…

- Lucrarile de modernizare ale comunei Darmanesti continua. Drept urmare, s-a asfaltat drumul Valea Rizii 2, in lungime de aproximativ 1 km. Urmeaza construirea podului tubular, pentru prevenirea inundațiilor, pentru care au fost deja achiziționate materialele. ”Podul il vom realiza in regie proprie,…

- *Plante de cannabis, semințe și dispozitive de cantarit, marunțit și consum de droguri au fost descoperite ieri de polițiști, in urma unei percheziții desfașurata in localitatea Nucșoara, județul Argeș.* In ziua de 19 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…

- Plante de cannabis, seminte si dispozitive de cantarit, maruntit si consum de droguri au fost descoperite ieri de politisti, in urma unei perchezitii desfasurata in localitatea Nucsoara, judetul Arges. In ziua de 19 septembrie a.c., politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Infiintarea Bancii de resurse genetice vegetale Palatul Victoria. Foto: Arhiva Guvernul a adoptat o hotarâre privind înfiintarea Bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau, a anuntat purtatorul de cuvânt al executivului,…

- Un proiect inedit și in egala masura ambițios ia naștere la Școala "Grigore Moisil" din Ploiești. "Țara Plantacioșilor" este realizat cu sprijinul Institutului de Cercetare in Permacultura din Romania, in cadrul Programului de finanțare "Creștem Gradinescu". Echipa școlii și-a propus sa realizeze…