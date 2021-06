Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- Presedintele Joe Biden crede ca a obtinut puncte in dorinta sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente comparativ cu politica Chinei, iar in prezent si-a exprimat intentia de a se intalni cu omologul Xi Jinping in urmatoarele luni, conform unei declaratii facute joi de Casa Alba, transmite…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- Alpinistul chinez Zhang Hong, în vârsta de 46 de ani, a devenit primul nevazator din Asia si a treia persoana fara vedere din lume care a reusit sa escaladeze vârful Everest, transmite duminica Reuters, citata de Agerpres. Zhang Hong a escaladat cel mai înalt vârf…

- Parlamentul European a blocat , joi dupa-amiaza, printr-o rezolutie, procedurile de ratificare a Acordului de investitii dintre Uniunea Europeana si China, cerand anularea sanctiunilor impuse de Beijing impotriva unor oficiali si entitati din spatiul UE. Intr-o rezolutie aprobata cu 599 de voturi pentru,…

- Intr-un discurs la Forumul Economic anual de la Boao pentru Asia, președintele Xi Jinping a promovat globalizarea cu caracteristici chineze și a indemnat la o ordine mondiala mai echitabila, in contextul tensiunilor cu Statele Unite. Dar acest „adevarat multilateralism” este un atac subtil la adresa…

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen le-a transmis joi emisarilor presedintelui american Joe Biden ca Taiwanul va coopera cu SUA pentru a descuraja amenintarile reprezentate de activitatile militare chineze in regiune, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. O delegatie americana, din care fac…

- Taiwanul si Statele Unite au semnat primul lor acord sub administratia Biden pentru a infiinta un Grup de Lucru pentru Garda de Coasta de coordonare politica, in momentul in care actiunile maritime ale Chinei provoaca ingrijorare regionala tot mai mare, relateaza vineri Reuters. Noul guvern…