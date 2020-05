Stiri pe aceeasi tema

- DROB DE MIEL, IMPORTANT. Intestinele de miel se spala foarte bine in mai multe ape si se freaca cu sare grunjoasa, astfel: se freaca cu sare, se clatesc cu apa calda, iar se freaca cu sare, apoi se clatesc, si tot asa, de 3-4 ori. Apoi, cu ajutorul unui bat rotund din lemn se intorc intestinele pe…

- Reteta de cozonac a lui Chef Catalin Scarlatescu poate fi pregatita pâna si de cei mai putini priceputi într-ale bucatarie. Preparatul va fi pufos si aromat, daca respecti întocmai reteta celebrului chef.

- Universitațile din Timișoara se pregatesc sa ajute in cazul in care pandemia de coronavirus va produce mai mulți pacienți decat capacitatea spitalelor. De altfel, Romania a intrat, aseara, in scenariul patru dupa ce numarul de infectați cu virusul COVID 19 a trecut de 2.000 de persoane. Rectorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, noi atentionari de vreme severa. COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 martie, ora 11:00 – 24 martie, ora 20:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a zonei montane, in Dobrogea, Muntenia, Banat, Crișana, local in Oltenia, sud-vestul…

- Borsul de miel este unul din preparatele traditionale care se consuma in perioada premergatoare Pastelui, dar si in timpul acestei importante sarbatori. Secretul savorii deosebite a preparatului sta in fierberea carnii de miel, sotarea legumelor si ordinea in care ingredientele sunt adaugate, astfel…

- Prefectul Sucevei, Alexandru Moldovan, a dispus, joi, constituirea unei celule de criza la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU), din care sa faca parte managerul unitatii, directorul medical si sefii principalelor sectii, in perspectiva scenariului cu un aflux mare de pacienti cu COVID-19,…

- Dupa ce procurorii DIICOT din Brașov au finalizat ancheta și au trimis in judecata dosarul in care Gelu Olteanu, fostul șef al serviciului secret al Ministerului de Interne, și concubina sa, Vanessa Youness, sunt acuzați de mai multe infracțiuni, respectiv grup infracțional organizat și trafic internațional…

- Astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Foto: Arhiva. Astazi vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi acoperit în Banat si Oltenia, dar în restul tarii va fi variabil, mai mult senin. Temperaturile…