Certificatul verde este necesar doar pentru anumite activitați in spațiu public și doar in localitatile unde rata de infectare cu coronavirus este cuprinsa intre 3 si 6 la mie. Certificatul verde care poate fi descarcat AICI. Documentul va atesta ca persoanele sunt: vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la finalizarea schemei […] Articolul Cum se obține online certificatul verde COVID-19, documentul care va deveni vital in zilele viitoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .