Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica, mama a doi copii, are o silueta de invidiat, iar fanele au vrut sa-i afle secretele neaparat. In cadrul unei sesiuni de intrebari-raspuns pe Instagram, vedeta a deslușit misterul cu privire la modul in care reușește sa-și mențina silueta.

- Invitata la o emisiune TV, Andra a vorbit despre masurile pe care le-a luat pentru a se indrepta spre o silueta pe care o dorește. Nu ii place mișcarea, așa ca prefera dieta. "Nu sunt o persoana sportiva, dar am cochetat. Dieta am, ma tot intreaba cate kilograme am slabit și nu vreau sa spun",…

- Gwyneth Paltrow este cunoscuta pentru obsesia sa pentru un stil de viata sanatos, pe care l-a impus si copiilor ei. Consuma alimente proaspete si pune pret pe calitate, nu cantitate. Printre alimentele interzise in dieta tinuta de Gwyneth Paltrow se numara dulciurile, produsele lactate, sucul de portocale,…

- "Naomi nu mananca niciodata mancare de avion. Mereu ii gatesc mesele inainte de o calatorie", spune acesta pentru a puncta faptul ca Naomi este extrem de tipicara si in privinta dietei, chiar daca, de-a lungul vietii, a trebuit sa calatoreasca mult.

- Producatorii susțin ca filmarile ar putea sa inceapa in luna octombrie, cu condiția ca pandemia de coronavirus sa nu complice lucrurile. „Noi acum lucram deja, deși nu știm cum se va face. Noi lucram. Și anul trecut, in luna aprilie-mai deja lucram. La casting se lucreaza deja. Imediat ce se termina…

- Vlad Gherman nu se lasa chiar daca se afla in izolare. Actorul din ”Sacrificiul” ține la silueta sa și iși dorește sa arate bine atunci cand va putea reveni pe platourile de filmare. Penru asta, vedeta se antreneaza din greu acasa.