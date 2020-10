Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani), portarul și capitanul echipei naționale a Romaniei, a comentat infrangerea „tricolorilor” cu Islanda, scor 1-2, care i-a scos din cursa de calificare la EURO, turneul final de anul viitor. „Din pacate am ratat aceasta șansa. Imi pare rau, la fel și colegilor, ne-am dorit…

- Astazi este o zi mare pentru Liviu Varciu și Anda Calin. Cei doi și-au botezat baiețelul, iar acum vedeta face și primele declarații. Minut de minut, parinții au fost extrem de emoționați.

- Este o zi foarte importanta astazi in familia lui Liviu Varciu. Actorul impreuna cu Anda Calin iși boteaza fiul, iar evenimentul a fost unul ținut secret! Nimeni nu a știut nimic, iar totul este foarte restrans. Imagini exclusive de la fața locului!

- Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți pentru a doua oara cand, in urma cu patru luni, s-a nascut baiețelul lor. Cuplul avea deja o fetița de patru ani, insa viața lor s-a schimbat cu adevarat abia dupa al doilea copil. „Eram fericiți acum patru ani”, s-a destainuit Liviu pentru Xtra Night Show,…

- In urma cu patru luni, Liviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți de baiat. Cei doi mai au o fetița, in varsta de 4 ani, insa, odata cu cel de-al doilea copil, viața lor s-a schimbat total. Liviu Varciu și-a vazut visul implinit in urma cu patru luni, dupa ce a declarat in repetate randuri ca iși…

- Anda Calin și Liviu Varciu sunt in culmea fericirii de cand familia lor s-a marit cu inca un membru. Simpaticii parinți au facut primele declarații despre baiețelul lor, spunand ca venirea lui pe lume i-a schimbat foarte mult.

- Liviu Varciu este unul dintre cei mai indragiți prezentatori de televiziune, dar și un tatic mandru. Acesta are trei copii cu care se lauda de fiecare data cand are ocazia. In prezent Liviu are o relație de cațiva ani cu Anda Calin cu care are doi copii, o fata și un baiat, acesta din urma venind pe…

- Liviu Varciu a devenit tata pentru prima oara in urma cu 18 ani, cand pe lume a venit Carmina, fiica sa din relația cu Ami Teiceanu. Dupa separare, cantarețul a ales-o pe Anda Calin pentru a-i deveni partenera și mama a viitorilor lor copii. Lucrurile s-au concretizat rapid, iar la scurt timp a mai…