Cum se implică Rusia și China în protestele anti-rasism / Rețeta a fost folosită și la alegerile americane din 2016 Rusia și China au intervenit în protestele americane anti-rasism, cu scopul de a diviza societatea și de a promova neîncrederea în taberele din spectrul politic, potrivit unei analize a Politico. Ambele țari au inundat social media, mai ales Twitter, cu hashtag-uri legate de cazul George Floyd și de proteste, scopul fiind semanarea disensiunii în SUA. Este o metoda pe care Rusia a folosit-o și cu ocazia alegerilor din 2016 în SUA, când a plasat conținut legat de rasism, pe rețelele de socializare, pentru a incita la conflicte rasiale. Acum, noutatea este ca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

