Presedintele PNL, Ludovic Orban, anunta ca PNL va propune prefecti in 23 de judete, USR-PLUS va face propuneri pentru 14 prefecti, in timp ce UDMR va avea 5 reprezentanti ai Guvernului in teritoriu. Functiile de subprefect vor fi impartite, la fel ca si cele de prefect, in functie de voturile primite de fiecare dintre fortele politice din coalitia de guvernare, respectiv: PNL va avea 47 de subprefecti, USR-PLUS va numi 28 de subprefecti, iar UDMR - 10."In discutia pe care am avut-o cu presedintii din cadrul coalitiei, punctul de vedere aproape comun, care deja e in curs de implementare printr-o…