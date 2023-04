Stiri pe aceeasi tema

- Theo Rose are toate motivele sa radieze de fericire. Indragita artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Anghel Damian, barbatul cu care este insarcinata in 6 luni. Cat de grijuliu este actorul cu iubita lui. Imagini rare și tandre cu cei doi indragostiți. Paparazii Spynews.ro, site-ul…

- Coalitia de guvernare se misca cu viteza luminii atunci cand respinge proiectele legislative ale USR, chiar si atunci cand este vorba despre banii pe care ii pot primi parintii pentru cresterea copiilor. In februarie 2023, deputatele USR Monica Berescu si Oana Toiu au depus o initiativa legislativa…

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au aflat, astazi, intr-o noua infațișare la procesul in care sunt implicate. Blondina din showbiz-ul romanesc a dat-o in judecata pentru defaimare pe fosta spoite a lui Gabi Badalau și ii cere acesteia daune uriașe. In exclusivitate pentru Antena Stars, cele…

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.

- Catalin Botezatu este un barbat celebru in Romania, care s-a iubit cu multe femei frumoase, iar una dintre ele este Bianca Dragușanu. Așadar, celebrul designer și-a exprimat parerea despre scandalul in care este implicata fosta lui iubita cu fosta soție a lui Gabi Badalau, insa a spus ca nu știe cine…

- Claudia Patrașcanu a reacționat acum extrem de dur, dupa ce actuala iubita a lui Gabi Badalau a susținut public ca artista o harțuiește și o jignește. Mai mult, cantareața susține ca s-a ajuns la acest scandal tocmai din cauza lui Gabi Badalau, insa la un moment dat acesta i-ar fi spus ca Bianca Dragușanu…

- Ce se intampla intre Bia Khalifa și Sișu?! Celebrul rapper a negat ca ar avea o relație amoroasa cu aceasta. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi in ipostaze nemaivazute. Cum se comporta unul cu celalalt atunci cand cred ca nu sunt vazuți.

- Claudia Patrașcanu a dezvaluit recent cat platește fostul ei partener de viața, Gabi Badalau, drept pensie alimentara pentru cei doi copii pe care ii au impreuna. Artista a dat de ințeles ca suma este una infima, daca ne raportam la averea afaceristului. Iata declarațiile!