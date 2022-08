Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, susține ca in prezent, la Ministerul Finanțelor se lucreaza la un nou plan de naționalizare a pilonului 2 de pensii. Claudiu Nasui face acuzațiile prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook. „Totul e inca pe șest, dar intenția e clara. Vor sa va ia…

- A fost aprobat proiectul de rectificare bugetara pentru Primaria Capitalei FOTO: stbsa.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Consilierii municipali au aprobat, luni, proiectul de rectificare bugetara pentru Primaria Capitalei, care prevede majorarea fondurilor pentru subventii la termoficare…

- O prima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata la sfarșitul saptamanii viitoare, iar cei mai mulți bani se duc la ministere pe care le putem numi neperformante, cum ar cel al finanțelor, energiei, transporturilor și al dezvoltarii. Cheltuielile in primele șase luni au fost de 240,2 mld lei…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- Guvernul se afla deja in procedura de rectificare bugetara, pentru ca alta era conjunctura la inceputul acestui an, cand s-a facut bugetul, iar peste acel buget s-au adaugat 30 de miliarde de lei, a spus vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Scade plafonul pentru microintreprinderi, modificari la facilitațile fiscale in construcții Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica principalele modificari fiscale. Unele vor intra in vigoare de la 1 august 2022, altele de la 1 ianuarie 2023, iar pentru unele…

- ”Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,2% si 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) iși crește organigrama cu 536 de posturi, pana la 1943. De asemenea, și numarul de posturi de la Ministerul Mediului crește cu 64, de la 484 la 548. Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania a ajuns in ianuarie…