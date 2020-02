Cum se împart banii din bugetul judeţului Dolj în 2020 Bugetul judetului Dolj pe anul 2020 va fi supus la vot, joi, in sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ), alaturi de bugetele institutiilor din subordine. Potrivit proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, bugetul propriu al Doljului in acest an va avea o valoare totala de 660.122.000 de lei. Suma prevazuta va fi cheltuita in totalitate, banii fiind deja impartiti pe capitole de cheltuieli. Cei mai multi bani sunt la capitolul „Transporturi“ – 336.093.000 de lei, urmat de „Asigurari si asistenta sociala“ – 127.809.000 de lei. Alte sume importante au fost repartizate la capitolele „Cultura,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Suceava a aprobat, vineri, bugetul propriu al judetului si al unitatilor subordonate pentru acest an, in valoare de aproximativ 620 de milioane de lei, cu 33% mai mare decat cel din 2019. La bugetul de 620 de milioane se adauga alte 35,7 milioane de lei excedent bugetar, ce va…

- Teodor Sas este noul director medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova. Contactat de reporterii GdS, acesta a confirmat informatia. Sas a declarat ca este constient de numeroasele probleme de la Spitalul Judetean si spune ca se va implica pentru a le remedia. Numirea in functie…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea unei sectii de cardiologie interventionala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sfantul Apostol Andrei”, proiect in valoare de peste 8,2 milioane lei, se arata intr-o informare transmisa, luni, de biroul de presa…

- Medicii cardiologi de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova se plang ca opereaza de doi ani in frig, la 10-12 grade Celsius, in Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara. Clinica a fost inaugurata in 2018 in urma unei investitii de aproape zece milioane de euro a Consiliului…

- Bugetul Consiliului Județean Gorj pe anul 2020 a fost pus in dezbatere publica. Deși instituția a primit un buget insuficient, președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, și-a propus ca, incepand cu a doua jumatate a acestui an, sa reabiliteze trei secții din cadrul Spitalului Județean de…

- Parintii care obisnuiau sa mearga cu copiii, pentru urgente, la Sectia de Pediatrie a Spitalului „Filantropia”, de langa Parcul Romanescu, sunt atentionati ca trebuie sa se indrepte catre Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova. Mai multe mame au impartasit, pe un grup de Facebook, ca nu au fost…

- Consiliul Județean Bacau anunța construirea unui heliport pentru Spitalul Județean de Urgența. Bugetul depașește 13 milioane de lei.Potrivit unui anunț facut de Consiliul Județean Bacau, sambata a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru heliportul Spitalului Județean de Urgența.…

- Incepand de anul viitor, tarifele percepute de Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru montarea de stenturi contra cost se vor diminua considerabil. Potrivit unei hotariri aprobate in unanimitate de consilierii județeni, pentru un stent simplu tariful va scadea de la 11.900 la 2.500 de…