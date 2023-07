Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au murit dupa ce acoperisul unei sali de sport a unei școli gimnaziale s-a prabusit in nord-estul Chinei, in timpul unui antrenament al unei echipe feminine de volei, a anuntat luni agentia oficiala Xinhua. Martorii spun ca majoritatea victimelor sunt copii, dar informația nu a fost…

- Petronela incearca sa iși gaseasca sora pe care nu a vazut-o niciodata. Alina a ajuns la casa de copii pe cand era un bebeluș și vrea sa afle adevarul, dupa 35 ani. Parinții sai au divorțat, iar singurul care ar ști de soarta Alinei este tatal, care nu i-a povestit prea multe Petronelei despre sora…

Parinții cu copii mici, de pana la 8 ani, pot solicita sa lucreze de le domiciliu sau in regim de telemunca 4 zile pe luna,...

- A trecut la cele veșnice distinsa Doamna dr. Maria CREȚU, medic primar, doctor in medicina, fosta șefa a Secției de Boli Infecțioase pentru Copii din cadrul Spitalului Județean Covasna, cetațean de onoare al comunitații romanești din Sfantu Gheorghe. Dr. Maria CRETU, s-a nascut la 15 septembrie 1939,…

- Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege pentru completarea Codului muncii, prin care salariatii care au in ingrijire copii in varsta de pana la 8 ani pot beneficia de un program flexibil de lucru. Astfel, acestia vor avea posibilitatea ca patru zile pe luna sa presteze…

- Un baietel de trei ani si parintii sai, doi copii de scoala primara si un tanar inginer din India au fost numiti victimele unui atac armat care a avut loc sambata in Texas, transmite BBC, citat de news.ro.James Cho a murit alaturi de parintii sai Cho Kyu Song, 37 de ani, si Kang Shin Young, 35 de…

O familie cu trei copii este acum devastate dupa ce stalpul familiei a murit subit la doar 31 de ani. Totul s-a intamplat dupa ce tanara mamica s-a trezit cu febra mare din senin. Deși a ajuns de urgența la spital, medicii nu au mai putut sa o alveze. Urma sa se casatoreasca Destinul tragic […]