- Prima etapa de vaccinare impotriva raspandirii COVID-19 inseamna imunizarea personalului medical din cele 23 de centre de vaccinare din sistemul medical public și privat stabilite anterior in județul Iași, precum și personalul care deservește activitați critice (de la aparare, ordine publica, transporturi,…

- Sfarsitul de an a venit cu vesti bune pentru angajatii din sistemul sanitar. Dupa vaccinarea celor 260 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase, au urmat cele de la Spitalul de Pneumoftiziologie. "M-am vaccinat si ma simt normal, nu am avut nicio problema, nicio reactie, asa cum s-a intamplat…

- Spitalul din Lugoj a primit marti seara prima transa de vaccinuri anti COVID 19. Intre timp in unitatea sanitara a fost intocmita lista cadrelor medicale care si-au exprimat intentia de a se vaccina. Prima persoana care s-a vaccinat este medicul Dan Cliciovan. Doctorul Cliciovan este unul dintre cei…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, medicul anestezist Florin Rosu, este prima persoana din judet care a fost vaccinata contra SARS-CoV-2. "Nu ma pot simti decat norocos. Sunt multumit ca in cele din urma vaccinul a ajuns pe piata din Romania. Asa cum am mai…

- In spitale se fac deja pregatiri și simulari, in așteptarea inceperii campaniei de vaccinare, care va avea startul pe 27 decembrie, simultan in toate țarile din UE. Majoritatea medicilor de la Spitalele de Boli Infecțioase din Iași și Timișoara vor fi vaccinați impotriva COVID-19, in prima etapa a campaniei.

- Vaccinarea incepe duminica, la fel ca in toate statele Uniunii Europene. Primii imunizati vor fi angajatii celor 10 spitale de boli infectioase din tara, aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19. Startul se va da la ora 9:00, la Institutul National de Boli Infectioase ,,Matei Bals” si se va…

- In contextul in care aproape toate studiile arata ca Hidroxiclorochina (Plaquenil) si Kaletra (Lopinavir) au efecte adverse importante si mai putine beneficii concrete, „Ziarul de Iasi" a cerut si opinia medicului care se ocupa de pacientii care ajung sa fie internati in Compartimentul de Terapie Intensiva…

- Purtatul maștii inclusiv in aer liber și spalarea frecventa a mainilor cu sapun sunt principalele masuri pe care trebuie sa le folosim zi de zi pentru a evita infectarea cu coronavirus, a precizat conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de…