- O femeie din județul Cluj, in varsta de 70 de ani, vaccinata cu ambele doze de vaccin Pfizer, a murit recent in secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Turda, dupa ce a fost depistata cu Covid la doua luni dupa rapel. Cazul este unic in Romania, scrie G4Media.ro. Este unic deoarece, potrivit medicilor…

