Cum se cumpără Solana (SOL)? Lansata in 2017, Solana (SOL) a devenit rapid o fundație esențiala pentru mii de aplicații de Finanțe Descentralizate. Moneda sa nativa, SOL, suporta tranzacții pe blockchain–ul Solana și reprezinta o ținta tentanta pentru investitori. Blockchain–ul Solana utilizeaza un mecanism de consens Dovada Istoricului care este mult mai rapid și mai scalabil decat algoritmii implementați de Bitcoin, Ethereum și alte blockchain–uri utilizate la scara larga. Deoarece consesul PoH este atat de rapid, Solana nu a considerat necesara susținerea performanței prin fragmentare și soluții de scalabilitate de Layer… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

