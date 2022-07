Cum se conduce corect un ATVchiar am vb cu ATV-ul este un vehicul de teren, off-road, care necesita o anumita familiarizare inainte de a-l conduce si a explora traseele asa cum se cuvine! Vehiculele All-Terrain (ATV-uri), cunoscute si sub numele de quad-uri, sunt vehicule populare folosite pe toate tipurile de terenuri. Desi nu aveti nevoie de un permis pentru a conduce aceste vehicule, trebuie sa invatati cum sa le folositi in siguranta. Inainte de a merge cu un ATV, trebuie sa va familiarizati cu diferite piese ATV, cum ar fi franele si acceleratia. Dupa ce ati pornit vehiculul, concentrati-va pe mentinerea unei posturi adecvate pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

