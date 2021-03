Stiri pe aceeasi tema

- Daca si tu esti in cautarea unei firme serioase de transport persoane Romania Germania Olanda Belgia – Topala Travel este aici pentru tine. Firma noastra realizeaza zilnic plecari din Romania spre tarile de mai sus – doar cu 2 soferi experimentati si pregatiti de orice cursa. Plecarile noastre se fac…

- 24 de cazuri noi cu noua tulpina din Marea Britanie au aparut in Romania. Cazurile cu noua tulpina sunt predominante in București, dar se regasesc aproape pe tot teritoriul țarii. Sunt șanse din ce in ce mai mari ca aceasta tulpina sa devina dominanta in Romania, spun specialiștii MedLife. Specialiștii…

- Astazi, de la ora 12:00, Casa Fotbalului gazduiește tragerea la sorți a optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Evenimentul va fi transmis live pe YouTube FRF TV și Facebook Cupa Romaniei. Calificata in aceasta faza a intrecerii, echipa ploiesteana spera sa-și pastreze norocul de pana acum la tragerile…

- Casa Fotbalului gazduieste, marti, de la ora 12.00, tragerea la sorti a meciurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, informeaza FRF. Jocurile din cadrul optimilor se stabilesc prin tragere la sorti, echipele participante fiind repartizate astfel: URNA A UNIVERSITATEA CRAIOVA;…

- Casa Fotbalului gazduieste, marti, de la ora 12.00, tragerea la sorti a meciurilor din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei, informeaza FRF. Jocurile din cadrul optimilor se stabilesc prin tragere la sorti, echipele participante fiind repartizate astfel: URNA A UNIVERSITATEA CRAIOVA;…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.049 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 27 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Luna aceasta se implinesc 31 de ani de la Revoluția din 1989, atunci cand romanii au luptat pentru libertate. Uniți, romanii au reușit sa scape de regimul comunist, insa mulți și-au dat viața pentru ca noi sa mancam ce vrem, sa credem in ce vrem și sa ne uitam la ce ne dorim, astazi. Manifestațiile…