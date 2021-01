Cum se administrează vaccinul BioNTech-Pfizer. Procedura de preparare și injectare Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID a facut o serie de precizari, marti seara, legate de procedura de preparare si administrare a vaccinului BioNTech-Pfizer. Conform unui comunicat, vaccinul BioNTech-Pfizer trebuie diluat cu 1,8 mililitri de ser fiziologic folosind o seringa de volum mare. Introducerea lichidului in fiola de vaccin conduce la cresterea presiunii, iar pentru a compensa acest lucru, procedura prevede ca, utilizand aceeasi seringa de volum mare, sa fie extrasi din fiola 1,8 mililitri de aer. Cu seringa de volum mare este extras doar aerul in exces pentru egalizarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

