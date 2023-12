Cum sărbătoresc românii Ziua Națională: ciorba de fasole, mici și papanași, comandate online Papanașii, ciorba de fasole și micii sunt cele mai comandate preparate tradiționale online de catre romani, in acest an. De 1 decembrie se așteapta comenzi record pentru livrarea acasa. In topul preferințelor se afla papanașii, care a fost cel mai comandat fel de mancare tradițional in 2023, de peste 140.000 de ori, potrivit datelor Glovo, una dintre cele mai importante aplicații de livrare acasa. Pe locul doi se situeaza ciorba de fasole, cu 118.000 de comenzi, in timp ce micii completeaza podiumul cu 43.000 de porții comandate (de pana la 4 mici). Anul acesta, pana in prezent, 4 aprilie a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anticiparea Zilei Naționale a Romaniei, Glovo, platforma multi-categorie care ofera acces la o varietate mare de produse, cu livrare rapida, in mai puțin de 60 de minute, dezvaluie topul celor mai comandate preparate tradiționale romanești din ultimul an. Potrivit datelor Glovo,…

- Tot mai multe orașe au inceput pregatirile pentru sarbatori. In ciuda restricțiilor cu cheltuielile impuse de Guvern, unii primari nu fac rabat de la atmosfera festiva și cheltuie mii de lei pentru decorațiuni. Iata cum arata topul municipiilor care dau cei mai mulți bani pe luminițele de Craciun! Primul…

- Școala Gimnaziala Sfantul Dumitru din Craiova a fost inclusa in programul „Gust pentru Sanatate – Ora de Obiceiuri sanatoase și mese delicioase”. Incepand cu ediția de anul acesta, programul este desfașurat cu sprijinul Ministerului Educației. Proiectul acopera zece orașe din țara, iar școlile care…

- Tranzacție importanta. Detinatorul lantului de magazine Mega Image, Ahold Delhaize, a anuntat luni ca a ajuns la un acord privind achizitionarea companiei Profi Rom Food, care opereaza reteaua de magazine Profi in Romania, de la MidEuropa. ”Ahold Delhaize, unul dintre cei mai mari jucatori din piata…

- Guvernul a aprobat vineri acordarea de ajutoare de urgenta in valoare de 1,756 milioane de lei pentru sprijinirea a 427 de familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate din cauza incendiilor sau calamitaților naturale. Este vorba de alunecari de teren și fenomenele meteorologice…

- In topul orașelor in care apartamentele, casele și terenurile s-au vandut cel mai rapid comparativ cu media, locul intai este ocupat de București, unde anunțurile au stat pe site cu 32% mai puțin timp decat media, potrivit Money Buzz. Pe locul al doilea se afla Sibiu (-13%), in timp ce Brașov (-11%),…

- Procurori ai DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, fac, marti, 121 de perchezitii in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care comercializa dispozitive de vapat si dulciuri susceptibile de a avea efecte psihoactive. 42 de persoane vor fi duse la Iasi pentru a fi audiate…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat astazi ca statistica lunii august referitoare la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava arata ca acesta este in continuare o poziție la varful clasamentului, locul 5, dupa aeroporturile din Timișoara, Iași, Cluj și București,…