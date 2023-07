Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla uneori sa ramai fara acetona in casa. In astfel de situații, te intrebi ce poți face pentru a indeparta oja. Ei bine, din fericire, exista un truc genial prin care putem indeparta oja de pe unghii. Ai nevoie de cateva ingrediente pe care toata lumea le are in casa. Trucul genial prin care…

- Curațarea frunzelor plantelor este esențiala pentru a le menține in stare perfecta, lucru care este adesea trecut cu vederea. Berea poate fi de un real ajutor la ingrijirea plantelor de apartament sau de gradina, potrivit Click!

- Ingredient de baza in preparatele din bucataria romaneasca, folosit de oameni in diferite moduri inca din perioada Antichitații, este astazi vedeta unui truc surprinzator pentru ingrijirea celui mai sensibil loc din casa. Afla, din randurile de mai jos, de ce ar trebui sa pui o foaie de dafin in vasul…

- Cu siguranța nu te-ai gandit niciodata la acest truc genial pentru a afla daca un hoț a intrat in casa ta sau intenționeaza sa te jefuiasca. Tot ce trebuie sa faci este sa așezi un pahar cu apa fix in fața ușii tale de la intrare. Explicația specialiștilor poate fi citita in randurile de mai […] The…

- Obiectele de mobilier realizate din plastic prezinta avantaje, precum și dezavantaje. Mulți romani au in locuințe sau in curtea acestora astfel de corpuri. Playtech Știri iți prezinta trucul prin care cureți scaunele albe de plastic, in așa fel incat sa devina impecabile. Iata cum trebuie sa procedezi!…

- Fara doar și poate, pentru o gospodina nimic nu se compara cu satisfacția momentului in care familia ei se bucura de preparatele pe care le-a gatit. Multe femei sunt pasionate de gatit, insa bineințeles ca nu sunt entuziasmate de curațenia de dupa. Iata cum trebuie sa procedezi daca iți dorești sa cureți…

- Vrei ca aroma din baia ta sa fie intotdeauna una placuta? Playtech Știri iți explica ce metoda sa aplici pentru a menține prospețimea constanta in aceasta incapere. Este trucul hotelierilor pentru baile care miros mereu frumos. Aplica-l și tu! Trucul hotelierilor pentru baile care miros mereu frumos…

- Un bol cu apa cu lamaie ar putea sa fie mai eficient decat ar crede oamenii, mai ales cand vine vorba despre curațarea cuptorului. Toata lumea știe cat de dificil este sa indepartezi grasimile și urmele de mancare, motiv pentru care aceasta metoda vine in ajutorul oamenilor.