Cum să te pregătești pentru mersul pe munte vara? Consultați sugestiile specialiștilor Sportano pentru activitățile în aer liber O ieșire la munte este ideala pentru a va deconecta de la grijile zilnice, pentru a scapa de rutina și a va relaxa. Atunci cand va pregatiți pentru o excursie pe munte, indiferent de anotimp, aveți nevoie de o serie de obiecte de la haine și incalțari potrivite, pana la truse de prim-ajutor, mancare și apa. Vara ne putem bucura de temperaturi prietenoase pe munte și nu mai suntem nevoiți sa purtam cu noi atat de multe obiecte ca in anotimpul rece, totuși, exista și in acest anotimp lucruri indispensabile pentru o ieșire pe munte reușita. De ce criterii sa țineți cont atunci cand alegeți incalțamintea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

