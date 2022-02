Cum să te îmbraci la birou: 3 sfaturi cu stil Ținutele pe care le porți la birou nu trebuie sa fie tot timpul la fel. Perioada in care traim permite ajustarea outfiturilor office astfel incat sa poata fi personalizate și sa te reprezinte. In acest articol iți vom oferi cateva idei și sfaturi utile care sa te ajute sa iți pui garderoba la contribuție in feluri in care poate nu te-ai gandit inainte. Afla in continuare ce iți propunem. Cum sa te imbraci la birou: 3 sfaturi utile Abordeaza un stil business casual Stilul business casual a devenit foarte popular in ultimii ani, atat pentru femei, cat și pentru barbați. In loc… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre nativi vor ieși invingatori din aceasta luna grea ș intunecata, insa mulți alții nu vor reuși sa faca fața obstacolelor care vor aparea in drumul lor. Afla din randurile de mai jos daca te numeri și tu printre cele trei zodii ghinioniste ale lunii ianuarie 2022!BerbecSe pare ca astrele…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a afirmat ca nu trebuie spalate rufele in timpul praznicului Bobotezei, din decenta si respect fata de apa sfintita. El a mai precizat ca in perioada “neputintei lunare”, femeia nu poate lua nici Aghiasma, nici anafura, mentionand ca poate lua…

- Sfaturi practice și soluții pentru a te reduce problemele de atenție și concentrare Deveniți ușor distrași și aveți probleme in a ține evidența a ceea ce se spune sau se face in jur? Intampinați dificultați in a face mai multe sarcini la un moment dat? Va simtiti lenti in preluarea și ințelegerea informațiilor?…

- Atunci cand afacerea ta are nevoie de servicii de printing vorbim, mai exact, despre necesitatea echipamentelor de birou, a celor de producție sau, in majoritatea cazurilor, a ambelor.Echipamentele de birou sunt, in acest caz, imprimante multifuncționale care incorporeaza numeroase opțiuni…

- Alege viața: 47 de permise reținute și 18 certificate de inmatriculare retrase de poliaiștii din Alba in perioada 15 – 21 noiembrie Alege viața: 47 de permise reținute și 18 certificate de inmatriculare retrase de poliaiștii din Alba in perioada 15 – 21 noiembrie In perioada 15 – 21 noiembrie 2021,…

- Articolele din presa perioadei interbelice abunda in sfaturi despre conservarea frumuseții și a tinereții, exemplificand cu imagini, dar oferind și sfaturi despre ceea ce nu trebuie facut, tocmai pentru a evita efectul contrar.

- Problemele de sanatate generate de infecțiile cu diverși agenți patogeni sunt numeroase și ne dau batai de cap la fiecare schimbare de anotimp. In sezonul rece, mai ales, infecțiile respiratorii pandesc la tot pasul, așa ca imunitatea noastra este pusa serios la incercare. Fiecare persoana raspunde…

- Mobilarea și utilarea apartamentului recent achiziționat este un proces frumos al carui rezultat iți va dezvalui autenticitatea, creativitatea și personalitatea proprie. Dar acest demers are cateva etape bine stabilite, iar pentru o locuința personala, acesta poate fi un pic mai complicat.Iata cei cinci…