Cum să scăpăm de țânțari cu produse naturale, din bucătărie A venit vara și țanțarii ne dau mare bataie de cap. Chiar daca avem plase la geamuri, ei tot reușesc sa intre in casa și sa ne deranjeze. Exista cateva produse naturale pe care le puteți folosi pentru a scapa de țanțari. Menta, vanilia, piperul negru, sapunul, usturoiul sau chiar cafeaua conțin anumite substanțe care țin țințarii departe de noi. Vanilia impotriva țanțarilor Vanilia are un miros foarte frumos, care ne place tuturor. Ei bine, nu și țanțarilor. De aceea, putem folosi un spray cu miros de vanilie și sa pulverizam prin casa. De asemenea, putem cumpara și un ulei de vanilie sau esența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

