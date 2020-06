Doua dintre cele mai importante masuri de sanatate publica pentru a reduce raspandirea infecției sunt aproape imposibile cand iei masa in oraș. In primul rand, este greu sa mananci sau sa bei in timp ce porți o masca de fața. In al doilea rand, distanțarea sociala este dificila in spațiile stramte, in mod normal, ințesate... Read More Post-ul Cum sa reduci riscul de infectare cu Covid-19 cand iei masa in oraș: sfaturi de la un expert in boli infecțioase apare prima data in TaBu .