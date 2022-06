Cum să porți șepcile de baschet cu stil? Ai mai multe șepci in garderoba, care iți plac foarte tare, dar nu știi cum sa le combini cu restul hainelor? Venim cu mai multe soluții pentru tine și sugestii de ținute, astfel incat sa le porți corect de fiecare data și sa le transformi in adevarate piese statement in ținuta ta. Șepci de barbați colorate sau ton pe ton pentru ținute monocrome? Atunci cand ai o ținuta intr-o singura culoare, poți sparge monotonia cu șepci pentru barbați colorate care sa aduca acel ceva ce poate face ținuta mai speciala. Spre exemplu, daca porți o ținuta complet neagra, poți adauga o șapca pentru barbați, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a obtinut in weekend calificarea la Campionatele Europene dupa un adevarat carusel al emotiilor. Fetele au participat pana acum la toate editiile FIBA 3x3 Europe Cup.

- Din fericire, orice outfit de zi sau de seara poate fi accesorizat daca folosești bijuteriile potrivite. Accesoriile au rolul de a oferi un aer misterios sau feminin, atunci cand insoțesc o rochie eleganta de seara, insa pot completa cu succes și o ținuta compusa din jeanși și tricou. Cele mai populare…

- Constructorul nipon a adus mai multe imbunatațiri importante pentru SUV-ul compact UX. Modelul a fost lansat in 2019 și este oferit cu trei variante de propulsoare: cu motor convențional, hibrid sau electric. Noile modificari vor fi introduse la modelele UX 200 și UX 250h, iar vehiculele cu noile echipamente…

- Ploiești, 2 mai 2022 – In prima etapa a campaniei Copacul Dorințelor crește cu Ploiești Shopping City, prahovenii au putut sa iși inscrie online dorințe de mai bine, care ar Post-ul Un nou parc in Ploiești sau teren de sport pentru copiii orfani, printre proiectele ce pot deveni realitate cu sprijinul…

- Ineos Grenadier a fost dezvaluit pentru prima data in 2020. In acel an, constructorul britanic a batut palma cu Daimler (acum Grupul Mercedes) și a preluat fabrica Mercedes din Hambach, Franța. Acolo este produs Smart EQ ForTwo. Modelul de teren va intra in curand in producție, iar livrarile vor incepe…

- Cand vine vorba de incalțaminte potrivita pentru fiecare sezon, in fruntea listei sunt teniși și adidași femei. Sunt incalțari comode și se potrivesc practic cu orice ținuta casual. Teniși, adidași femei, pantofi sport- indiferent cum ai vrea sa ii numești, este puțin probabil ca acest tip de incalțaminte…

- De sarbatorile pascale , raspandim bucurie , binecuvantari și iubire! Alege modelul preferat de aranjament de Paște din selecția noastra! ???? #GSMAranjamenteDePoveste ——————————————————— ????Da-ne un telefon la ???? (0771) 694