Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa pastrați mandarinele pentru a nu se strica prea repede?Va temeți ca mandarinele se vor strica inainte de ajunge sa le mancați? Puteți fi siguri ca, prin sfaturile unor experți, veți reuși sa le prelungiți termenul de valabilitate. La frigider, mandarinele decojite pot fi pastrate intr-un recipient…

- Atentie, soferi saptamana viitoare expira perioada de gratie pentru politele companiei intrate in faliment Euroins. 7 decembrie este ultima zi in care aceste polite vor mai fi valabile, peste 800.000 in acest moment. Asigurari RCA noi, asta trebuie sa faca, si repede, cei 841.000 de soferi aflati in…

- Termenul-limita pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc s-ar putea prelungi cu inca un an, informeaza Rador Radio Romania.Termenul-limita pentru montarea obligatorie a repartitoarelor de caldura in apartamentele de bloc s-ar putea prelungi cu inca un an,…

- Inspectorii de sanatate publica au aplicat amenzi de peste 26.000 lei unor cabinete de medicina de familie dupa ce au constatat in urma unor verificari materiale sanitare de unica folosinta reutilizate si existenta sau utilizarea unor produse de unica folosinta, avand termenul de valabilitate expirat.…

- Incarcarea telefonului devine adesea un gest automat, care se defașoara fara a ne opri sa ne gandim la corectitudinea prin care facem aceasta procedura. Atunci cand intampinam dificultați cu durata de viața a bateriei, suntem predispuși sa dam vina pe echipament și producator, insa nu ne gandim niciodata…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- Persoanele cu handicap nu se vor mai prezenta la evaluarile periodice ale comisiei de specialitate, termenul certificatului fiind unul permanent, dupa cum prevede un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 adoptat marti, cu majoritate de voturi, 265, de Camera Deputatilor.

