Multa lume se teme ca Rusia ar putea utiliza armament nuclear impotriva Ucrainei. La randul lor, rușii, spun ca ucrainenii vor apela la arme atomice. O explozie nucleara poate avea loc cu sau fara avertizare, in doar cateva minute. Iata un mic ghid de supraviețuire in caz de atac nuclear. Detonarea unei arme nucleare in Ucraina va afecta in mod direct nu doar Romania, ci si alte tari invecinate ca Moldova, Polonia, Ungaria, Slovacia si Federatia Rusa si Belarus, in functie de directia deplasarii norilor radioactivi. Dispozitivele nucleare variaza de la un mic dispozitiv portabil ce poate fi transportat…