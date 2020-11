Cum să investești pe baza sfaturilor lui Warren Buffett Supranumit „Oracolul din Omaha‟, miliardarul american Warren Buffett este cel mai respectat investitor de pe bursele din SUA. Acesta a preluat in anii ’60 o companie de textile, Berkshire Hathaway, pe care a transformat-o intre timp intr-un concern de 545 de miliarde de dolari.Cea mai mare parte a investitorilor, atat la nivel instituțional, cat și individual, vor gasi ca cea mai buna metoda de a deține acțiuni este sa cumpere unitați la un fond care urmarește un index și care are comisioane minime, potrivit lui Warren Buffett, scrie revista americana Forbes.Buffett este recunoscut pentru faptul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

