Cum să îl faci să îți mănânce din palmă, în funcție de zodia lui. Horoscopul manipulării: bărbații care sunt ținuți sub papuc Berbec Daca vrei sa-l faci sa-ți manance din palma, trebuie sa fiie cat se poate de salbatica și dezlanțuita. Trebuie sa fii mereu in mișcare, pentru ca asta ii place cel mi mult unui barbat Berbec la partenera sa. Nu suporta sa aiba o relație plictisitoare, așa ca cel mai bun mod de a-l menține interesat de tine este sa incerci mereu lucruri noi și sa te distrezi cu el.De asemenea, nu uita sa ramai pozitiva, deoarece ii plac femeile vesele și distractive. El va deveni dependent de tine in cel mai scurt timp daca il convingi ca ești cea mai buna opțiune pentru el. Și vei reuși asta fiind cea mai… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

