Cum să gestionăm simptomele neplăcute ale menstruației? In acest articol vorbim despre menstruație: care sunt fazele acesteia, dar și simptomele și cauzele durerilor menstruale, cum se pot ameliora durerile și cand ar trebui solicitat ajutor medical. Ciclul menstrual: faza menstruala, faza foliculara, ovulația, faza luteala Menstruația (sau ciclul menstrual) este un proces fiziologic complex care are loc in corpul unei femei și poate dura in medie intre 28 și 32 de zile. Acesta consta in patru faze principale: faza menstruala: este prima faza a ciclului menstrual și este caracterizata de sangerarea vaginala. Aceasta apare atunci cand mucoasa uterina,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

