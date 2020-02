Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Jude Law va juca in "The Third Day", considerat primul serial dramatic interactiv din lume, ce include un eveniment live care va face parte din acest show TV, informeaza Press Association. Starul britanic va juca alaturi de Naomie Harris in acest serial de televiziune,…

- Marilyn Monroe, emblema a Hollywood-ului anilor 1950 si sex-simbol al celei de-a saptea arte, va fi subiect al unui nou serial de televiziune. Potrivit The Hollywood Reporter, productia va fi despre ultimele luni ale actritei care a murit in august 1962, la Los Angeles, noteaza news.ro.Episoadele…

- Elena Bozian, tanara inginera de la Uzina Dacia lupta pentru marele trofeu la Vocea Romaniei. Tanara din Mioveni care a reusit sa impresioneze o tara intreaga prin calitatile sale vocale este acum la un pas de a accede in marea finala. Aceasta a reusit sa se califice in semifinale, oferind o noua reprezentatie…

- Maria Mocanu este o tanara din Varzareștii Noi, care s-a stabilit cu traiul in Spania de mai bine de 15 ani. Dintotdeauna a visat sa traiasca in Spania și aceasta șansa i-a suras atunci cand l-a intalnit pe viitorul ei soț, spaniol de naționalitate. A mers la el și acolo și-a intemeiat o familie, ulterior…

- Harrison Ford se pregateste de ceea ce va fi debutul sau pe micile ecrane, ca protagonist al unui serial care va fi o adaptare a documentarului ''The Staircase'', potrivit site-ului de specialitate Variety citat de EFE. Annapurna Television va produce acest serial in care actorul de…

- Rețeta unui weekend perfect pentru copii, la Iulius Mall Suceava: scheme impresionante de manuire a kendamei, sesiuni de ras copios la teatru și o ora in care sa-și puna creativitate in decorațiuni realizate manual.Ziua de sambata, 16 noiembrie 2019, va fi un maraton de distracție, pentru copii și ...