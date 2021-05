Cum să faci profituri grase din blocarea lanțului de aprovizionare Lanțurile de aprovizionare au fost rareori supuse unei presiuni mai mari decat in perioada pandemiei, dar aceasta situație a dus la profituri uriașe pentru companiile de transport maritim și poștale. Doi giganți europeni ai logisticii – Maersk și Deutsche Post (proprietarul curierului DHL) – au obținut venituri record, la fel cum a facut compania americana […] The post Cum sa faci profituri grase din blocarea lanțului de aprovizionare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

