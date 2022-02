Cum să dezactivezi Bixby de pe telefon sau de pe Samsung TV Cum sa dezactivezi Bixby de pe telefon sau de pe Samsung TV. Cei de la Samsung se așteptau ca asistentul virtual Bixby sa fie un real succes, insa s-a intamplat contrariul. Bixby este poate unul dintre cei mai puțini populari asistenți virtuali, iar majoritatea utilizatorilor fie nu l-a configurat niciodata, in timp ce unii vor sa scape de el. Cum dezactivezi Bixby de pe telefon Bixby poate fi dezactivat foarte ușor de pe telefon. Apasa butonul Bixby de pe telefonul tau Samsung, apoi apasa cele trei puncte verticale și intra in Setari. Selecteaza opțiunea Bixby key și apoi Double press to open… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

