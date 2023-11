Cum să cureți grătarul de la aragaz. Va arăta impecabil la final Și ție iți da batai de cap gratarul de la aragaz sau de la cuptorul electric? Playtech Știri iți explica in materialul de astazi o metoda prin care sa cureți acest obiect, in așa fel incat la final sa straluceasca. Poți sa folosești varianta ce iți convine mai mult. Rezultatele vor fi impecabile, indiferent de […] The post Cum sa cureți gratarul de la aragaz. Va arata impecabil la final appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai rentabile investiții, și fara prea mare risc, daca intrebi care este, toata lumea iți va spune un singur cuvant, aur. Daca ești in cautare de asemenea investiții, este important sa știi cat a ajuns sa coste gramul de aur, la final de octombrie 2023, iar pretul este unul record. De ce…

- Creșterea vanzarilor Dacia a incetinit in trimestrul al treilea. Chiar daca acestea au fost peste cele din perioada similara a anului trecut, procentul de creștere s-a diminuat, comparativ cu lunile anterioare ala anului. Astfel, in primele șase luni ale anului, compania Dacia se putea lauda cu un avans…

- Mai sunt aproximativ doua luni și vom putea spune ca anul 2023 va disapre ca intr-o clipa. In timp ce ne straduim sa ne indreptam spre noi poposiri și ne stabilim noi obiective in anul care vine, nu strica sa avem o idee despre ce ne-au rezervat astrele, și aflam care sunt cele doua zodii […] The post…

- Parchetul stralucitor și lustruit arata senzațional, dar cu ce sa speli parchetul ca sa luceasca? Trucul pentru a pastra aspectul frumos al parchetului de-a lungul anilor de uz este modul in care il cureți. Uneori, modul in care cureți o podea din lemn poate sa o faca sa-și piarda stralucirea, dar…

- Ce spun lucratorii Lidl, Kaufland și Mega Image despre salariile pe care le primesc la final de 2023 din partea angajatorilor lor. Cine primește cele mai consistente sume de bani, potrivit informațiilor comunicate de salariați, și unde ar merita sa muncești. Cu cat au crescut salariile in 2023 Anul…

- Tocana de legume este un preparat popular, mai ales in perioada de post. Legumele abunda in tarabele din piețe, așa ca ar fi pacat sa nu le folosești. Daca te intrebi cat se fierbe tocana de legume, raspunsul este unul foarte simplu, iar daca pui in practica și cateva secrete, gustul va fi pe masura.…

- Romanii sunt tot timpul cu ochii pe oferte. Incepand de astazi, Lidl da startul celor mai așteptate oferte și anume cele de Back to School. De regula, aceste oferte apar la inceputul lunii septembrie. Cei care vor sa cumpere rechizite școlare, cateva accesorii și gadget-uri care ar putea fi utile copiilor…

- Ciorbele se numara printre cele mai indragite preparate de catre romani și nu numai. Insa, exista o serie de ingrediente prin care le putem ruina gustul, fara sa știm. Printre acestea se numara și frunzele de leuștean, care nu se pun in toate tipurile de ciorba. Bucatarul aradean Adrian Pop ne spune…