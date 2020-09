Cum să curățim organismul de zahăr și să scăpăm de dependență Atracția pentru dulciuri o are majoritatea oamenilor. Dar cit de inofensiv este zaharul? Majoritatea dintre noi consumam de trei ori mai mult zahar decit are nevoie organismul nostru. Excesul de zahar poate avea consecințe neplacute pentru sanatatea noastra. Cele mai importante dintre acestea includ surplusul de greutate, tensiunea arteriala crescuta și colesterolul ridicat in singe. Cum sa curața Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

