Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: oceanobe.com. Crearea unei experiențe intuitive și placute pentru utilizator este o parte esențiala a oricarui proiect de dezvoltare de software. Cu toate acestea, atingerea obiectivului nu este intotdeauna ușoara. Din fericire, prin dezvoltarea unor soluții software personalizate,…

- Din moment ce alegi aceasta casa de pariuri sportive online, ai acces instant la o oferta de cote wow, actualizate in mod constant si create in mod special pentru a fi intotdeauna in avantajul tau. In momentul de fata, putem spune ca Baumbet este o casa de pariuri sportive online care nu mai are nevoie…

- Meniu special la un restaurant din Alba Iulia pentru ziua de 24 ianuarie – Mica Unire. Ce conține o meniul ”Principatele Romane” Un restaurant din Alba Iulia a pregatit un meniu special, pentru a celebra 164 de ani de la 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane – Mica Unire. Clienții sunt invitați…

- Un furnizor de energie a anunțat joi ca va permite doar plata cu cardul a facturilor in Centrel de Relatii cu Clientii și ca va retrage in l luna aceasta toate terminalele de plata in numerar.

- Retailerul german Lidl a pus in vanzare pentru clienții sai niște produse foarte interesante in aceasta perioada. Retailerul a anunțat pe site-ul propriu care sunt produsele din magazinele Lidl Romania pe care se bat clienții, intrucat reducerile sunt și de 40%, iar promoția este valabila pana maine,…

- Ultimele zile au adus un val de reacții dure, dar și probleme companiilor cu capital austriac. Reacțiile au venit pe fondul votului dat de Austria impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, companii de stat și administrații locale luau decizia de a boicota instituțiile financiare cu…

- Nici gustarea preferata a romanilor, nelipsita de pe platourile pregatite pentru mesele de sarbatori, nu a fost ferita de valul de scumpiri. Clienții carmangeriilor au avut parte de o surpriza neplacuta cand au vazut cat costa un 1 kg de șorici inainte de Craciun. Prețuri tot mai mari in piețe și magazine:…

- Crearea unui spațiu placut la locul de munca pentru angajații tai este un punct foarte important. Investind in acest aspect iți vei face angajații mai fericiți, iar asta se va resimți in calitatea muncii pe care o realizeaza pentru compania ta. Un mod prin care poți crea un spațiu de munca pe placul…