Cum să calci hainele dacă s-a oprit curentul: Cinci moduri verificate Va dezvaluim cinci moduri, cum puteți calca hainele daca s-a oprit curentul electric. Daca nu aveți curent electric, dar avețiapa fierbinte, atunci hainele șifonate pot fi indrepte destul de ușor. Trebuie sa atirnați haina in baie și sa porniți apa fierbinte pentru citeva minute. Aburul rezultat va netezi cu ușurința haina șifonata, transmite dcnews.ro. {{645100}}Aceasta metoda este eficient Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

