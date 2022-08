Cum să călătorești în toată lumea fără să plătești nimic pe cazare. Experiența unei românce care a vizitat aproape toate continentele „Cazarea la schimb" devine populara in randul romanilor: nu platesc niciun ban pentru locuinta, dar reusesc sa se plimbe prin toata Romania si chiar peste hotare. Oamenii isi ofera apartamentele sau casele pe care le au in schimbul altora cu dotari similare si amplasate in zonele pe care vor sa le viziteze. Atentie, insa, specialistii avertizeaza ca exista si riscuri in acest schimb de experienta, avand in vedere ca nu exista niciun contract sau document oficial incheiat. Ne putem trezi ca apartamentul promis nu exista sau ca bunurile din casa ne sunt distruse. Trebuie sa fim atenti si la persoanele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

