Stiri pe aceeasi tema

- Semnarea actului individual de aderare la un fond de pensii administrat privat necesita un mare nivel de atenție. Actul de aderare este incheiat cu administratorul fondului ales si trebuie semnat atat de...

- De ce pastele nu trebuie clatite cu apa rece dupa ce le gatești. Greșeala aceasta este facuta de multe gospodine. Care este motivul pentru care nu trebuie sa mai faci asta dupa ce e gata fierberea lor? Nu trebuie sa clatești pastele dupa fierbere Majoritatea oamenilor care adora sa incerce rețete acasa…

- La aproape 11 luni de la incendiul care a mistuit Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț și in urma caruia și-au pierdut viața 15 oameni, ancheta procurorilor nu este finalizata. Parchetul General a publicat marți detalii despre stadiul cercetarilor: au fost solicitate 18…

- Doi dintre cei mai cunoscuti medici neonatologi din Romania, Maria Stamatin (Iasi) si Livia Ognean (Sibiu) confirma rezultatele unui studiu din 2020 realizat in China si spun ca maladia COVID-19 nu s-a transmis de la femeile insarcinate la nou-nascuti pentru ca acestia nu au receptori pentru acest…

- Opozantul rus incarcerat Aleksei Navalnii este vizat de o noua ancheta penala cu privire la "extremism", o infractiune care poate fi pedepsita cu pana la zece ani de inchisoare - o noua etapa in reprimarea miscarii sale, dupa desfiintarea organizatiilor acestuia, relateaza AFP. Investigati imporiva…

- Mai mult de jumatate dintre germani nu cred ca le va lipsi cancelarul ramas mult timp la putere Angela Merkel dupa ce ea renunta la functie în urma alegerilor de duminica, potrivit unui sondaj citat sâmbata de agenția germana DPA.Aproximativ 52% dintre respondenti au declarat institutului…

- Putin peste 4.500 de persoane s-au vaccinat in ultima luna in centrele de vaccinare din Vrancea, in judet existand o preferinta pentru serul Pfizer sau Johnson&Johnson, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Vaccinurile sunt toate sigure, eficiente si gratuite. Cu toate…

- Modificari aduse contractului individual de munca. Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș transmite ca, potrivit actului normativ, Modelul-cadru al contractului individual de munca se modifica astfel: – atribuțiile postului sunt prevazute in fișa postului, anexa la contractul individual de munca,…