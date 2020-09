Premiile Emmy s-au desfașurat anul acesta in condiții speciale. Nu a fost un eveniment propriu-zis, ci unul digital, in contextul pandemiei. Dar asta nu le-a impiedicat pe vedete sa se imbrace elegant și sa pașeasca, cu ajutorul imaginației, pe covorul roșul virtual. Fie ca s-au aflat in propriile case, in curți sau camere de hotel, starurile au stralucit la propriu. Iata cum s-au imbracat vedetele la Premiile Emmy 2020, fara a mai sosi pe clasicul Red Carpet. Zendaya intr-o rochie Christopher John Roger, pantofi Christian Louboutin și bijuterii Bulgari. Vezi aceasta postare pe Instagram If…