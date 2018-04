Cum s-au construit cluburi de fite pe terenurile de antrenament ale copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman te-a furat si ti-a furat cam mereu, iar daca ai impresia ca nu te afecteaza direct combinatiile astea, un "magazin online" iti arata ca te inseli. O multime de proiecte care mai de care mai interesante apar zilnic pe Internet, iar acum e randul unuia care iti arata cat de mult…

- Competitia Romanian CSR Awards 2018 a aliniat la start 164 de proiecte de responsabilitate sociala. Acestea au fost implementate pe parcursul anului 2017, de peste 90 de companii. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania,…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Costurile de finantare ale Romaniei si Ungariei au crescut, in vreme ce ale altor tari central europene au ramas stabile, in ultima saptamana - cu mentiunea ca Romania are, oricum, randamente duble fata de Ungaria. Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.…

- Piata militara din Romania are un nou jucator important, suedezii de la Saab luand decizia de a deschide un birou in Bucuresti. Lansarea oficiala a avut loc joi seara, la Ambasada Suediei din Capitala, acolo unde mai multi inalti reprezentanti ai companiei au discutat despre planurile pe care…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Romanul Gabriel Constantin a fost numit director general al unui hotel de lux pe care presedintele Statelor Unite, Donald Trump, il detine in orasul Chicago. Inainte de a se alatura echipei Trump International Hotel & Tower Chicago, romanul a lucrat ca manager pentru Trump Hotels' Old Post…