Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Contract de 2 milioane de lei caștigat de o firma din Bistra, pentru lucrari de intreținere și reparații in Cetatea Alba Carolina in urmatorii 4 ani Podul Unirii, proaspat inaugurat, parte din contract 1.995.880 de lei (circa 415.000 euro) este suma pe care Primaria Alba Iulia o va plati…

- 21 de percheziții au loc, duminica, in patru judete si in capitala, fiind vizate firme și persoane banuite ca faceau acte fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul depașește 5,5, milioane de euro. Perchezițiile sunt facute de polițiștii din IPJ Mehedinti in București și Mehedinti, Hunedoara, Timis…

- A devenit celebru dupa ce a jucat un rol de "imortal" in anii 1990, sub numele de Richie Ryan, in "Highlander". Barbatul s-a stins din viața la varsta de 51 de ani, in cursul zilei de sambata. DOLIU LA HOLLYWOOD. A murit un celebru actor din serialul "Friends". Fanii sunt indurerati Soția…

- Administrația Porturilor Maritime a semnat, marți, contractul cu firma care se va ocupa de scoaterea la mal a navei incarcate cu oi care s-a rasturnat in noiembrie in Portul Midia. Societatea are un termen de 35 de zile pentru efectuarea operațiunii, pentru care va incasa 4 milioane de euro, anunța…

- În luna septembrie, Primaria Cluj-Napoca a scos la licitatie un contract de 1,5 milioane euro pentru servicii de operare si întretinere sistem bike-sharing – Cluj Bike pe raza localitatilor Cluj-Napoca, Apahida, Floresti. Contractul va fi valabil patru ani. Acum, la sfârsitul…

- Un nou contract cu finantare europeana a fost semnat luni, 23 decembrie, de catre primarul municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, alaturi de directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Musat.

- Pretul anual platit de Metrorex pentru mentenanta trenurilor de metrou, de 42 de milioane de euro, depaseste de patru ori pretul real al acestor servicii, a declarat, miercuri, presedintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), Ion Radoi. "Va spun clar, cel putin de patru ori pretul, anual, fata…

- ​City Football Group, care patroneaza clubul englez de fotbal Manchester City, a vândut un pachet de 10% din actiuni firmei de capital privat Silver Lake pentru 500 milioane dolari, tranzactie care ridica valoarea companiei din Abu Dhabi la 4,8 miliarde dolari, relateaza Financial Times, conform…