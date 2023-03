Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Bonilla a marturisit ca America Express nu a fost deloc o competiție ușoara pentru el, dar nu regreta ca a participat, ci și-ar fi dorit sa faca echipa, in continuare, cu Ovidiu Buta. Fostul concurent a mai spus cat de mult l-a schimbat experiența de pe Drumul Aurului.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au pariticipat la cursa pentru ultima șansa din ediția 24. Din nefericire, ei s-au clasat pe ultimul loc, iar experința lor a luat sfarșit, in ultima etapa din Guatemala.

- Ovidiu Buta și colegul lui, Joaquin Bonilla, au trecut prin clipe de panica la America Express. Cei doi au fost atacați de un cal in timpul unei probe. Primele declarații facute de concurent in urma celor intamplate in competiție.

- A doua imunitate la America Express a constat intr-un joc neobișnuit. Concurenții și-au pus talentele artistice in valoare și au trebuit sa impresioneze juriul intr-un timp scurt. Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta au compus echipa caștigatoare. Ei s-au bucurat de premiul in valoare de 1.000 de euro, dar…

- Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost eliminate de la America Express - Drumul Aurului. Gimnastele au fost dezamagite de voturile primite din partea celorlalte echipe.Echipele care au intrat in cursa pentru ultima șansa au fost: Diana Bulimar și Larisa Iordache, Jean Gravil și Dinu, Ovidiu Buta și…

- In ediția din aceasta seara, Joaquin Bonilla a facut o serie de dezvaluiri emoționante despre familie. Colegul lui Ovidiu Buta și-a pierdut mama, iar amintirile cu femeia care l-a adus pe lume nu ii dau pace nici acum. Concurentul nu a fost in Mexic, atunci cand mama sa a suferit un accident și, de…

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- Jocul de amuleta a fost unul dificil pentru echipele care l-au jucat. Batalia finala a jocului de amuleta s-a dat intre urmatoarele echipele: chef Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și Diana Bulimar și Larisa Iordache. Iata cine a caștigat acest joc, dar și cum a reacționat…