Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a dezvaluit ca viața i s-a schimbat mult de cand nu mai este premier și președintele PSD. Are mai mult timp pentru viața personala, iar de sarbatori a pregatit produse tradiționale pentru familie.

- Kira Hagi, fiica in varsta de 23 de ani a lui Gheorghe Hagi, este coperta revistei Unica in luna ianuarie, o premiera pentru actrița. Kira Hagi a oferit un interviu pentru Unica in care a discutat despre copilaria ei și proiectele din cinematografie. ...

- Fostul model Laurette Atindehou a facut noi dezvaluiri șocante, dupa ce fiicei sale, Serena, in varsta de aproape opt ani, eleva in clasa I, i-a fost spart un dinte, la școala. Vedeta a povestit, luni, la „Acces Direct”, cum a fost umilita de parinții baiatului care i-a agresat copila.

- Pe 8 noiembrie avea sa implineasca 71 de ani. Aniversarea i-a fost marcata de prieteni, de iubitorii de muzica, de colegi și rude. El, Vitalie Cojocaru, profesor de muzica in orașul Cornești, dirijorul orchestrei populare ”Dragaica” de la Casa de cultura din Pirlița, a plecat in lumea celor drepți cu…

- Scene cutremuratoare la priveghiul tinerei de 19 ani din Braila care a murit la o luna dupa ce a nascut. Apropiatii sunt in stare de soc si nu pot accepta faptul ca nu o vor mai vedea niciodata pe Ana Maria.

- A suferit din dragoste și viața lui s-a dovedit a fi o adevarata tragedie mai ceva ca in filme. Dupa doua decenii in care nu s-a afișat alaturi de nimeni, Keanu Reeves a facut, in sfarșit, pasul cel mare. Recent, actorul a aparit mana in mana cu o femeie – prima cu care face un astfel de gest public!

- DJ Wanda i-a schimbat complet stilul de viața soțului ei. Australianul Karl Katavich a devenit dependent de sala odata ce a inceput sa se antreneze cu soția lui celebra și a reușit astfel sa slabeasca 10 kilograme in ultimele luni. Pasionata de sport și de un stil de viața sanatos, DJ Wanda a gasit…

- Irina Lepa traieste cea mai mare fericire! In urma cu sapte luni, viata ei s-a schimbat radical si ii multumeste lui Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a intamplat cu ea. De cand David a venit pe lume, artista sustine ca este cu totul alt om.