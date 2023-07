Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a petrecut in noapte de marți spre miercuri pe strada Domneasca din Galați, in zona campusului studențesc, dupa ce mașina la volanul careia se afla un tanar de 21 de ani care nu avea permis de conducere a lovit o motocicleta, provocand ranirea grava a unei persoane, informeaza Viața libera.Potrivit…

- La data de 20 iunie in jurul orei 21:45, pe raza localitații Fratauții Vechi a fost sesizat prin SNUAU 112 un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea grava a unei minore. Din primele verificari s-a constatat ca un autoturism condus de catre un barbat de 39 de ani din municipiul Radauți,…

- Continue reading Accidentul cu 3 raniți de aseara din Valcele, unde o mașina s-a rasturnat, a fost provocat de șoferul care a pierdut controlul intr-o curba deosebit de periculoasa at Info real.

- Misha, adevaratul motiv pentru care nu și-a refacut viața dupa divorțul de Connect-R Continue reading Misha, adevaratul motiv pentru care nu și-a refacut viața dupa divorțul de Connect-R at Tabu.

- O tanara din Marea Britanie a aflat cel mai șocant diagnostic dupa ce s-a prezentat la spital din cauza unor crampe bruște și dureroase la nivelul abdomenului. Afecțiunea de care sufera aceasta i-a schimbat total viața.In loc sa se bucure de viața pe care ar trebui sa o aiba un tanar, Kirsty Heron,…

- Fiica Andreei Balan a luat o decizie care i-a schimbat viața. Tanara s-a apropiat tot mai mult de credința și de Dumnezeu, iar duminica merge la biserica. Se pare ca Violeta se simte mult mai bine și a reușit sa vada viața altfel.

- Ucigașul muzicianului clujean Teo Peter, basist al trupei Compact, a ajuns vedeta de televiziune in SUA. Chris Vangoethem și-a vazut liniștit de viața dupa incidentul din 2004 și a ajuns pe platoul unui cunoscut reality-show american.Teo Peter și-a pierdut viața in mod tragic in decembrie 2004, dupa…

- Fotbalistul echipei Lazio Roma, Ciro Immobile, a suferit duminica un accident rutier, masina sa fiind lovita de un tramvai, relateaza L’Equipe, citat de realitateasportiva.net.Accidentul a avut loc la Roma.“Din fericire, sunt bine, doar ma doare putin bratul”, a declarat fotbalistul.Masina jucatorului…