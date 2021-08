Cum s-a putut? Explicaţiile victoriei-fulger a talibanilor în Afganistan Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un amplu comentariu. Insurgentii au purtat un veritabil razboi psihologic care i-a purtat din oras in oras, unele cucerite aproape fara niciun foc de arma, pana in capitala Kabul. „De ce o rezistenta atat de slaba a armatei”, se intreaba AFP.La inceputul retragerii trupelor internationale din Afganistan, in mai, atat Washingtonul, cat si Kabulul erau increzatoare in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

