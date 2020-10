Stiri pe aceeasi tema

- "Virusul este printre noi, mai aproape decat ne imaginam. Mama mea a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, acum 3 saptamani. Deși nu imi este foarte ușor sa vorbesc despre acest subiect și despre ceea ce am simțit in momentul in care am aflat, și despre ceea ce inca simt, am considerat ca este…

- Ozana Barabancea (51 ani), membru al juriului in show-ul „Te cunosc de undeva“, de la Antena 1, a decis sa sara in ajutorul pacientilor cu forme grave de COVID-19. Vedeta a mers la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Bucuresti si a donat plasma.

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…

- Adriana Trandafir a revenit pe scena dupa ce pe 22 iunie a fost internata la institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” fiind infectata cu coronavirus. Actrița filma la emisiunea “Te cunosc de undeva” unde facea cuplu cu Romica Tociu, atunci cand a aflat ca este infectata. Cum arata Adriana Trandafir,…

- Dupa mai multe saptamani de absența, Andreea Esca a revenit la pupitul Știrilor ProTV. Vedeta, care a avut COVID-19, a fost inlocuita in aceasta perioada de jurnalista Oana Andoni. Cu puțin timp inainte de inceperea jurnalului de la ora 19.00, Andreea Esca a postat o fotografie pe Instagram, cu ea in…