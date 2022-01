Stiri pe aceeasi tema

- Rusul Daniil Medvedev, finalistul Australian Open, se mentine pe locul 2 ATP in clasamentul dat publicitatii luni. Dupa ce sarbul Novak Djokovici nu a putut participa la primul grand slam al anului, Medvedev s-a apropiat la mai putin de 900 de puncte de tenismenul rus. Djokovici are in acest moment…

- Rusul Daniil Medvedev (locul 2 ATP) l-a invins pe grecul Stefanos Tsitsipas (locul 4 ATP si cap de serie numarul 4), scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 30 de minute. In ultimul act, rusul il va intalni pe spaniolul Rafael Nadal. Medvedev,…

- Stefanos Tsitsipas (23 ani, locul 4 ATP), favoritul numarul 4 de la Australian Open, a ajuns pentru a treia oara in semifinalele Grand Slam-ului australian, dupa o victorie clara, in trei seturi, in fața lui Jannik Sinner (20 ani, locul 10 ATP), scor 6-3, 6-4, 6-2. Stefanos Tsitsipas va juca in semifinale…

- Stefanos Tsitsipas (4 ATP) a trecut în trei seturi de Jannik Sinner (10 ATP), miercuri, în penultimul sfert de finala al Australian Open.Tsitsipas a câștigat în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Meciul a durat doua ore și șase minute.Jocul s-a întrerupt la mijlocul…

- Ediția din 2022 a Australian Open a fost ferita in principiu de surprize majore, neamțul Alexander Zverev fiind singurul nume mare care nu și-a croit loc in faza sferturilor de finala a unui tablou dominat de Daniil Medvedev și Rafael Nadal. Rusul e favorit sa caștige prima coroana la Antipozi, spaniolul…

- Sarbul Novak Djokovic a ramas numarul unu mondial in tenisul profesionist masculin, la capatul unui an 2021 marcat de „explozia" britanicei Emma Raducanu la US Open Djokovic a inceput anul stabilind un nou record de titluri cucerite la Australian Open (9), iar apoi s-a impus la Roland Garros si Wimbledon,…

- Norvegianul Casper Ruud (8 ATP) a obtinut, miercuri, prima victorie în Grupa Verde a Turneului Campionilor, învingându-l pe britanicul Cameron Norrie (12 ATP), înlocuitorul lui Stefanos Tsitsipas (a abandonat).Ruud a trecut de Norrie, scor 1-6, 6-3, 6-4, într-o…

- Trei dintre cele patru semifinaliste ale Turneului Campioanelor – Maria Sakkari, Anett Kontaveit si Paula Badosa - n-au ajuns niciodata in faza aceasta. Exceptia este Garbine Muguruza * Maria Sakkari din Grecia (6 WTA) s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor de la Guadalajara, dupa ce…