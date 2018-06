Stiri pe aceeasi tema

- Transportul public va fi gratuit pentru suporterii care au bilete la meciurile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. In orasele care gazduiesc meciuri la CM 2018 , suporterii vor beneficia de transport gratuit, iar in timpul meciurilor vor fi organizate curse expres suplimentare intre statiile…

- Cele patru tari arabe care boicoteaza Qatarul nu au nicio intentie sa-si relaxeze presiunea, a afirmat joi un inalt responsabil al Emiratelor Arabe Unite (EAU), la un an de la inceputul crizei in Golf, relateaza AFP, informeaza Agerpres.'Criza de incredere' cu Qatarul persista, iar adversarii…

- Costul unui bilet TPL va fi de 2,50 de lei, cu 50 de bani mai mult decit pina-n prezent. Totodata, abonamentele de autobuz s-au scumpit cu 9 lei, de la 66 la 75 de lei. Majorarile au fost decise in ședința de astazi a Consiliului Local, fiind motivate de creșterea prețurilor la carburanți și de […]

- Abonamentele speciale pentru pensionari, cu care acestia beneficiaza de o reducere de 50% la transportul in comun, cu autobuzele si microbuzele TPL, in municipiul Suceava, au fost foarte solicitate in luna aprilie.In total, luna trecuta aproape 2.300 de pensionari suceveni au solicitat eliberarea ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. In context, seful statului i-a cerut public demisia Vioricai Dancila. El a amintit de juramantul depus de premierul Viorica Dancila la investirea…

- In perioada 16-17 aprilie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti prima sesiune a Comitetului mixt de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite. Delegatiile au fost conduse de Teodor Melescanu, ministrul afacerilor externe al Romaniei, si de dr. Sultan al-Jaber, ministru de stat…

- Calatoriile cu mijloacele de transport in comun din municipiul Suceava ar putea fi mai scumpe incepand de la 1 mai, un proiect de hotarare in acest sens urmand sa fie discutat in sedinta de Consiliu Local de pe 26 aprilie.Noile tarife de calatorie propuse de conducerea TPL si aprobate deja de ...

- Sâmbata seara, pe 7 aprilie, în Noaptea Învierii, transportul public din capitala va activa conform unui program special. Activitatea troleibuzelor si autobuzelor va fi prelungita pâna la ora 24.00, iar microbuzele vor circula si dupa miezul noptii, în…